Степанов: нардеп от "Голоса" устроила "шоу" и сорвала собеседования с кандидатами на главу НСЗУ

Нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина ходила показать, как проходят собеседования на должность главы НСЗУ к главе МОЗ Максиму Степанову, но ее "выгнали". Об этом она рассказала сегодня, 3 июня, с трибуны Рады.

"Я была вчера на т.н. собеседованиях на должность главы НСЗУ, который распоряжается 100 млрд грн. Это почти весь бюджет системы здравоохранения. Собеседования проводились по 10-15 минут. Вы себе представляете собеседование на распорядителя 100 млрд грн на 10 минут?", – начала Стефанишина.

По ее словам, Степанов "демонстративно не слушал докладчиков", потому что он уже якобы решил, кого нужно назначить на эту должность.

Также Стефанишина добавила, что хотела транслировать собеседования, но Степанов выгнал ее из Минздрава. "Он просто не дал мне это сделать. Хотя я хотела прозрачности", – заявила народный депутат.

Сам Степанов, в свою очередь, на брифинге назвал приход Стефанишиной в Минздрав "алогичным и непонятным" ему поведением. По его словам, нардеп не отреагировала на его просьбы "успокоиться". Также министр добавил, что он якобы не был против съемки собеседований.

"Но ей очень хотелось шоу, ей очень хотелось хайпа. Почему это происходит? Я для них очень неудобный министр, который 100% не будет покрывать все, что они здесь натворили и я точно это испралю. У нас будет качественная и доступная медицина", – заверил Степанов.

Напоследок Степанов добавил, что в сегодня-завтра он закончит собеседования и потом будет внесена кандидатура на должность главы НСЗУ. Также он уточнил, что сейчас кандидата назначают на срок действия карантина, а после карантина в течение двух месяцев нужно будет провести конкурс.

Сейчас обязанности главы НСЗУ исполняет Оксана Мовчан.

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