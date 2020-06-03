Полиция отправила первые 2400 "писем счастья" нарушителям ПДД

Украина
Заниматься доставкой писем будет "Укрпочта"

Министерство внутренних дел отправляет первые "письма счастья" о превышениях скорости, зафиксированных видеокамерами системы фиксации нарушений ПДД.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Письма счастья отправляются к своим владельцам. Первые 2400 админпостановлений направляются в "Укрпочту", и вскоре их получат нарушители скоростного режима", – сказано в сообщении.

Узнать о факте фиксации нарушения можно:

  • На официальных сайтах МВД и Главного сервисного центра МВД в "Электронном кабинете водителя";
  • От почтальона, который доставляет постановление по месту регистрации правонарушителя;
  • От представителей Государственной пограничной службы Украины, которые вручают постановление при пересечении границы – иностранцам и лицам без гражданства, которые ввозили транспортное средство на территорию Украины, зарегистрированное за ее пределами.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 1 июня в Киеве официально заработала система видеофиксации нарушений ПДД. Первый штраф за превышение скорости получил водитель Audi Q7, который в 00:01 проехал по Чоколовскому бульвару со скоростью 75 км/ч при максимально разрешенных 70 км/ч.
  • За первые 17 часов работы видеофиксации нарушений ПДД в Киеве и области самое большое превышение скорости показал водитель Mercedes, который ехал по трассе М-06 Киев – Чоп со скоростью 208 км/ч. 

  • Замглавы МВД Антон Геращенко у себя в Facebook опубликовал список номеров (без последних двух букв) водителей, которые вчера, 2 июня, в Киеве ехали со скоростью 170 км/ч и выше. 