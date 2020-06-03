В Одесской области женщина мумифицировала тело матери ради получения ее пенсии

В Окнянском районе Одесской области женщина несколько месяцев скрывала факт смерти матери от родственников и односельчан из-за пенсии, которую получала вместо умершей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Тело 82-летней женщины обнаружила в доме внучка и вызвала полицию. Бабушка, которая долгое время болела и была прикована к постели, умерла четыре месяца назад. Все это время ее 60-летняя дочь делала вид, что ничего не произошло и вместо умершей матери получала пенсию. Сумма, которую женщина незаконно получила от пенсионного фонда, составила чуть больше шести тысяч гривен.

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Полицейские установили, что она не просто прятала тело, а периодически посыпала солью, чтобы оно не разлагалось.

Уголовное производство по факту мошенничества уже направлено в суд. Следствие по факту надругательства над телом умершей продолжается.

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