Статистика коронавируса в Украине на 4 июня: зафиксированы рекордные 588 новых случая за сутки
В Украине по состоянию на утро 4 июня подтвердили 25 411 случаев COVID-19, 747 из них – летальные. 11 042 человека выздоровели. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
За последние сутки по всей Украине подтвердили 588 новых случая коронавируса. Это абсолютный антирекорд за все время эпидемии в стране.
Коронавирус "подхватили" 4888 медиков, 3965 из низ сейчас находятся на амбулаторном лечении, 923 – на госпитализации. 28 медиков подключены к аппаратам ИВЛ (всего к ИВЛ подключены 297 человек). 38 медиков умерли от COVID-19.
Методом ПЦР исследовано 392 316 образцов, методом ИФА – 29 533.
Второй день подряд наибольший прирост новых случаев коронавируса демонстрирует Львовская область – 85. Следом за ней по этому же показателю идет Киев, где зафиксировано 77 новых инфицированных.
В Николаевской, Полтавской и Херсонской областях новых случаев COVID-19 не зафиксировано.
Статистика коронавируса по областям:
- Черновицкая - 3481 заболевших (39 заболевших за сутки);
- Киев - 3210 (77);
- Ровенская - 1905 (32);
- Львовская - 1915 (85);
- Киевская - 1673 (21);
- Ивано-Франковская - 1491 (26);
- Закарпатская - 1257 (21);
- Тернопольская - 1220 (20);
- Харьковская - 1166 (35);
- Винницкая - 1077 (27);
- Волынская - 986 (27);
- Днепропетровская - 957 (7);
- Одесская - 933 (20);
- Житомирская - 833 (53);
- Кировоградская - 526 (3);
- Хмельницкая - 497 (28);
- Запорожская - 469 (6);
- Черкасская - 429 (13);
- Николаевская - 295 (-);
- Полтавская - 272 (-);
- Черниговская - 238 (35);
- Херсонская - 179 (-);
- Сумская - 177 (3);
- Донецкая - 174 (8);
- Луганская - 51 (2).
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 3 июня в Украине зафиксировали 24 823 случая коронавируса. Тогда за сутки медики выявили 483 новых случая.
- Несмотря на действующий запрет работать кафе и ресторанам в помещениях, Владимир Зеленский в Хмельницком смог выпить чашку кофе в одном из местных заведений.