Статистика коронавируса в Украине на 4 июня: зафиксированы рекордные 588 новых случая за сутки

Украина
Общее количество случаев COVID-19 по Украине с начала эпидемии превысило 25 тыс.

В Украине по состоянию на утро 4 июня подтвердили 25 411 случаев COVID-19, 747 из них – летальные. 11 042 человека выздоровели. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

За последние сутки по всей Украине подтвердили 588 новых случая коронавируса. Это абсолютный антирекорд за все время эпидемии в стране.

Коронавирус "подхватили" 4888 медиков, 3965 из низ сейчас находятся на амбулаторном лечении, 923 – на госпитализации. 28 медиков подключены к аппаратам ИВЛ (всего к ИВЛ подключены 297 человек). 38 медиков умерли от COVID-19.

Методом ПЦР исследовано 392 316 образцов, методом ИФА – 29 533.

Второй день подряд наибольший прирост новых случаев коронавируса демонстрирует Львовская область – 85. Следом за ней по этому же показателю идет Киев, где зафиксировано 77 новых инфицированных.

В Николаевской, Полтавской и Херсонской областях новых случаев COVID-19 не зафиксировано.

Статистика коронавируса по областям:

  • Черновицкая - 3481 заболевших (39 заболевших за сутки);
  • Киев - 3210 (77);
  • Ровенская - 1905 (32);
  • Львовская - 1915 (85);
  • Киевская - 1673 (21);
  • Ивано-Франковская - 1491 (26);
  • Закарпатская - 1257 (21);
  • Тернопольская - 1220 (20);
  • Харьковская - 1166 (35);
  • Винницкая - 1077 (27);
  • Волынская - 986 (27);
  • Днепропетровская - 957 (7);
  • Одесская - 933 (20);
  • Житомирская - 833 (53);
  • Кировоградская - 526 (3);
  • Хмельницкая - 497 (28);
  • Запорожская - 469 (6);
  • Черкасская - 429 (13);
  • Николаевская - 295 (-);
  • Полтавская - 272 (-);
  • Черниговская - 238 (35);
  • Херсонская - 179 (-);
  • Сумская - 177 (3);
  • Донецкая - 174 (8);
  • Луганская - 51 (2).

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