Общее количество случаев COVID-19 по Украине с начала эпидемии превысило 25 тыс.

В Украине по состоянию на утро 4 июня подтвердили 25 411 случаев COVID-19, 747 из них – летальные. 11 042 человека выздоровели. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

За последние сутки по всей Украине подтвердили 588 новых случая коронавируса. Это абсолютный антирекорд за все время эпидемии в стране.

Коронавирус "подхватили" 4888 медиков, 3965 из низ сейчас находятся на амбулаторном лечении, 923 – на госпитализации. 28 медиков подключены к аппаратам ИВЛ (всего к ИВЛ подключены 297 человек). 38 медиков умерли от COVID-19.

Методом ПЦР исследовано 392 316 образцов, методом ИФА – 29 533.

Второй день подряд наибольший прирост новых случаев коронавируса демонстрирует Львовская область – 85. Следом за ней по этому же показателю идет Киев, где зафиксировано 77 новых инфицированных.

В Николаевской, Полтавской и Херсонской областях новых случаев COVID-19 не зафиксировано.

Статистика коронавируса по областям:

Черновицкая - 3481 заболевших (39 заболевших за сутки);

Киев - 3210 (77);

Ровенская - 1905 (32);

Львовская - 1915 (85);

Киевская - 1673 (21);

Ивано-Франковская - 1491 (26);

Закарпатская - 1257 (21);

Тернопольская - 1220 (20);

Харьковская - 1166 (35);

Винницкая - 1077 (27);

Волынская - 986 (27);

Днепропетровская - 957 (7);

Одесская - 933 (20);

Житомирская - 833 (53);

Кировоградская - 526 (3);

Хмельницкая - 497 (28);

Запорожская - 469 (6);

Черкасская - 429 (13);

Николаевская - 295 (-);

Полтавская - 272 (-);

Черниговская - 238 (35);

Херсонская - 179 (-);

Сумская - 177 (3);

Донецкая - 174 (8);

Луганская - 51 (2).

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на 3 июня в Украине зафиксировали 24 823 случая коронавируса. Тогда за сутки медики выявили 483 новых случая.