Зеленский посетил кафе в Хмельницком, нарушив правила карантина
Президент с компанией чиновников выпил кофе в местном кафе
Несмотря на действующий запрет работать кафе и ресторанам в помещениях, Владимир Зеленский в Хмельницком смог выпить чашку кофе в одном из местных заведений. Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса президента.
"Президент Владимир Зеленский прогулялся по центральной части города Хмельницкого и попробовал кофе в местном кафе", – сообщила его пресс-служба.
"Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии", – говорится в Instagram президента Украины.
В Офисе президента добавили, что во время визита в кафе горожане окружили его, желая поздороваться с Зеленским и сделать фото.
Стоит отметить, что правительство Украины запрещает деятельность по предоставлению услуг общественного питания в помещениях до 5 июня. Разрешено работать только летним площадкам, в том числе под тентами. За одним столом разрешено находиться не больше чем четырем посетителям одновременно.
Вместе с Зеленским за одним столиком находились как минимум еще пять человек, в том числе глава Офиса президента Андрей Ермак, первый замглавы ОП Сергей Трофимов, председатель Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет и мэр Хмельницкого Александр Симчишин.
Посетители кафе должны находится в респираторах или защитных масках все время, кроме приема пищи.
Как ранее сообщал Фокус:
- 1 июня в Украине начался третий этап выхода из карантина. Разрешено открытие спортивных клубов и межобластных автобусных перевозок.
- Кабмин с 5 июня разрешил полноценную работу ресторанов, но с оговоркой, что за столом должно быть не более четырех человек (не включая детей до 14 лет)