Кабмин с 5 июня разрешил полноценную работу ресторанов и внутренние авиаперелеты

На заседании 3 июня Кабмин принял новые решения по смягчению карантинных ограничений. Среди них - запуск авиасообщения и разрешение ресторанам принимать посетителей внутри своих помещений.

"5 июня мы запустим внутреннее авиасообщение, с 15-го – зарубежное. Также мы хотим, чтобы с 5 июня кафе и рестораны начали принимать посетителей внутри помещений. Все правила о дистанции и дезинфекции должны выполняться", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Требования для кафе и ресторанов такие:

1,5 метра между столами;

за столом не более четырех человек (не включая детей до 14 лет);

посетители в ресторане должны быть в маске, которую можно снять во время еды;

персонал постоянно использует средства индивидуальной защиты.

Как ранее сообщал Фокус:

1 июня в Украине начался третий этап выхода из карантина. Разрешается открытие спортивных клубов и межобластных автобусных перевозок.