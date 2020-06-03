Выход из карантина

Кабмин с 5 июня разрешил полноценную работу ресторанов и внутренние авиаперелеты

Кабмин с 5 июня разрешил полноценную работу ресторанов и внутренние авиа...

Фото: Mind.ua

На заседании 3 июня Кабмин принял новые решения по смягчению карантинных ограничений. Среди них - запуск авиасообщения и разрешение ресторанам принимать посетителей внутри своих помещений.

"5 июня мы запустим внутреннее авиасообщение, с 15-го – зарубежное. Также мы хотим, чтобы с 5 июня кафе и рестораны начали принимать посетителей внутри помещений. Все правила о дистанции и дезинфекции должны выполняться", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Требования для кафе и ресторанов такие: 

  • 1,5 метра между столами;
  • за столом не более четырех человек (не включая детей до 14 лет);
  • посетители в ресторане должны быть в маске, которую можно снять во время еды;
  • персонал постоянно использует средства индивидуальной защиты.

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