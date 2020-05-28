Укрзализныця запустит электрички в 10 областях с 1 июня
2020-05-28 20:09:00
Компания запустит 214 электричек
C 1 июня Укрзализныця частично восстановит движение электричек. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Сейчас мы получили разрешение на запуск ряда электричек в 10 областях. Поэтому со следующей недели восстановят свои маршруты 214 пригородных поездов", – сказал и.о. главы правления компании Иван Юрик.
К 28 мая компания получила решение об ослаблении карантина с 1 июня от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой (в направлении Жмеринка – Гречаны и Хмельницкой – Волочиск) областях.
Уже с 1 июня на филиале Донецкая железная дорога начнут курсировать 38 поездов, на Львовской железной дороге – 20 поездов, на Одесской железной дороге – 44 поезда, а филиал Южная железная дорога запустит 112 поездов.
В случае принятия в дальнейшем соответствующих решений региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций, назначение пригородных поездов будет продолжаться.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее Укрзализныця открыла продажу билетов на пять поездов Интерсити+.
- Позже Укрзализныця открыла продажу билетов на еще 9 поездов, которые начнут курсировать с 1 июня.
- 27 мая стало известно, что Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 12 поездов дальнего следования, а также "Интерсити+".