УЗ начала продажу билетов еще на девять поездов и открыла кассы на вокзалах
2020-05-27 09:54:00
Продажа билетов открыта на 50% мест в поездах, кроме поезда Одесса-Харьков
Укрзализныця открыла продажу билетов на еще 9 поездов, которые начнут курсировать с 1 июня.
Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Открыта продажа билетов на такие поезда:
- №8/7 — Одесса-Харьков
- №20/19 — Лисичанск-Киев
- №53/54 —Днепр-Одесса
- №63/64 —Харьков-Киев
- №105/106 —Киев-Одесса
- №791/792 —Киев-Кременчуг
- №81/82 —Харьков-Новоалексеевка
- №125/126 —Киев-Константиновка
- №10/9 — Киев-Мариуполь
Продажа билетов открыта на 50% мест в поездах, кроме поезда Одесса-Харьков. Согласно постановлению правительства, на этот поезд продается 100% мест.
Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон. Также будет обеспечена санобработка вагонов до и после каждого рейса поезда, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Кроме того, с сегодняшнего дня запускается работа касс на железнодорожных вокзалах.
"С 8 утра сегодняшнего дня мы открыли железнодорожные кассы на всех вокзалах страны. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, рядом с кассами расположены антисептики, нанесена разметка для обеспечения дистанциӥ между пассажирами", – сообщил исполняющий обязанности председателя правления компании Иван Юрик.
Пассажирам, которые будут обращаться в железнодорожные кассы без средств индивидуальной защиты, в частности масок, билеты продаваться не будут.
Напомним, ранее Укрзализныця уже открыла продажу билетов на пять поездов Интерсити+.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине с 22 мая вступил в силу адаптивный карантин, который будет действовать как минимум до 22 июня. Часть карантинных ограничений разрешается отменить в регионах, которые соответствуют трем критериям.
- 23 мая глава Минздрава Максим Степанов на утреннем брифинге утверждал, что в Киеве нельзя смягчать карантин из-за превышения допустимого уровня заболеваемости, но после разрешил, заявив, что получил новые показатели готовности регионов. Таким образом, карантин в Киеве все же был смягчен.
- Утром в понедельник, 25 мая, заработал Киевский и Харьковский метрополитены. В метро впускают в масках и просят соблюдать безопасную дистанцию. Однако позволяют заходить без перчаток. Позже заработало метро и в Днепре.