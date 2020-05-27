УЗ начала продажу билетов еще на девять поездов и открыла кассы на вокзалах

2020-05-27 09:54:00

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Продажа билетов открыта на 50% мест в поездах, кроме поезда Одесса-Харьков

Укрзализныця открыла продажу билетов на еще 9 поездов, которые начнут курсировать с 1 июня.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Открыта продажа билетов на такие поезда:

  • №8/7 — Одесса-Харьков
  • №20/19 — Лисичанск-Киев
  • №53/54 —Днепр-Одесса
  • №63/64 —Харьков-Киев
  • №105/106 —Киев-Одесса
  • №791/792 —Киев-Кременчуг
  • №81/82 —Харьков-Новоалексеевка
  • №125/126 —Киев-Константиновка
  • №10/9 — Киев-Мариуполь

Продажа билетов открыта на 50% мест в поездах, кроме поезда Одесса-Харьков. Согласно постановлению правительства, на этот поезд продается 100% мест.

Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон. Также будет обеспечена санобработка вагонов до и после каждого рейса поезда, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, с сегодняшнего дня запускается работа касс на железнодорожных вокзалах.

"С 8 утра сегодняшнего дня мы открыли железнодорожные кассы на всех вокзалах страны. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, рядом с кассами расположены антисептики, нанесена разметка для обеспечения дистанциӥ между пассажирами", – сообщил исполняющий обязанности председателя правления компании Иван Юрик. 

Пассажирам, которые будут обращаться в железнодорожные кассы без средств индивидуальной защиты, в частности масок, билеты продаваться не будут.

Напомним, ранее Укрзализныця уже открыла продажу билетов на пять поездов Интерсити+.

Как ранее сообщал Фокус:

  • В Украине с 22 мая вступил в силу адаптивный карантин, который будет действовать как минимум до 22 июня. Часть карантинных ограничений разрешается отменить в регионах, которые соответствуют трем критериям.
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