Минздрав передумал и разрешил Киеву смягчить карантин
2020-05-23 12:28:01
Еще утром министр здравоохранения Максим Степанов утверждал, что в Киеве нельзя смягчать карантин из-за невыполнения требований адаптивного карантина, теперь министр говорит, что он получил новые показатели готовности регионов
"Только что мне поступили новые данные по показателям готовности регионов к смягчению карантина. Уровень заболеваемости по городу Киев сейчас составляет 11.7 на 100 тысяч населения при норме 12. Это означает, что Киев может переходить на второй этап выхода из карантина", – сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Кроме того, по словам чиновника, замглавы минздрава Виктор Ляшко вчера посетил киевское метро и сообщил, что работники ответственно отнеслись к организации безопасной перевозки во время эпидемии коронавируса.
"Разработали дистанционные разметки, закупили термометры и защитные щитки для сотрудников, а также обеспечили станции информационными материалами и видеороликами о коронавирусе", – написал Степанов.
Ранее Степанов на брифинге заявлял, что в Киеве пока нельзя смягчать карантин из-за количества новых случаев Covid-19 за последние 7 дней. Тогда, по данным Минздрава, показатель инцидентности достигал 15.
Несмотря на это, в КГГА заявили, что с 12:00 23 мая в Киеве заработает общественный транспорт.
Ожидается, что 25 мая вновь начнет работу киевский метрополитен.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине с 22 мая вступил в силу адаптивный карантин, который будет действовать как минимум до 22 июня. Часть карантинных ограничений разрешается отменить в регионах, которые соответствуют трем критериям.
- По состоянию на 22 мая Киев и 11 областей не готовы к смягчению карантина. Об этом свидетельствуют данные о готовности регионов ко второму этапу смягчения карантина, опубликованные на сайте МОЗ. Однако после пересчета сделаных ПЦР-тестов, трем областям все же разрешили смягчить карантин.