Минздрав передумал и разрешил Киеву смягчить карантин

Еще утром министр здравоохранения Максим Степанов утверждал, что в Киеве нельзя смягчать карантин из-за невыполнения требований адаптивного карантина, теперь министр говорит, что он получил новые показатели готовности регионов

"Только что мне поступили новые данные по показателям готовности регионов к смягчению карантина. Уровень заболеваемости по городу Киев сейчас составляет 11.7 на 100 тысяч населения при норме 12. Это означает, что Киев может переходить на второй этап выхода из карантина", – сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Кроме того, по словам чиновника, замглавы минздрава Виктор Ляшко вчера посетил киевское метро и сообщил, что работники ответственно отнеслись к организации безопасной перевозки во время эпидемии коронавируса.

"Разработали дистанционные разметки, закупили термометры и защитные щитки для сотрудников, а также обеспечили станции информационными материалами и видеороликами о коронавирусе", – написал Степанов.

Ранее Степанов на брифинге заявлял, что в Киеве пока нельзя смягчать карантин из-за количества новых случаев Covid-19 за последние 7 дней. Тогда, по данным Минздрава, показатель инцидентности достигал 15.

Несмотря на это, в КГГА заявили, что с 12:00 23 мая в Киеве заработает общественный транспорт.

Ожидается, что 25 мая вновь начнет работу киевский метрополитен.

Как ранее сообщал Фокус: