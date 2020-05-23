В Киеве пока нельзя смягчать карантин, – Степанов
2020-05-23 10:23:00
Ситуация может измениться в ближайшие дни
На сегодняшний день переход ко второму этапу смягчения карантина в Киеве невозможен из-за превышения показателя заболеваемости 100 тысяч населения.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.
По его словам, в среду Кабмином было принято постановление о продлении карантина до 22 июня, которая предусматривает несколько этапов выхода из карантина, а также введение так называемого адаптивного карантина, то есть разного для разных областей.
Показатель инцидентности (количество новых случаев Covid-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения должно быть менее 12) не позволяет в настоящее время переходить к ослаблению карантинных ограничений в Киеве.
"На сегодняшний день в Киеве показатель инцидентности превышает 12 и находится на уровне 15. Конечно, если мы говорим о сегодняшнем дне, переход к второму этапу смягчения пока не возможен", – сказал Степанов.
При этом он подчеркнул: "Но я не исключаю, что ситуация может измениться в ближайшие дни. Будет тогда принято соответствующее решение на региональной комиссии ТЭБ и ЧС и могут быть изменения".
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине с 22 мая вступил в силу адаптивный карантин, который будет действовать как минимум до 22 июня. Часть карантинных ограничений разрешается отменить в регионах, которые соответствуют трем критериям.
- По состоянию на 22 мая Киев и 11 областей не готовы к смягчению карантина. Об этом свидетельствуют данные о готовности регионов ко второму этапу смягчения карантина, опубликованные на сайте МОЗ. Однако после пересчета сделаных ПЦР-тестов, трем областям все же разрешили смягчить карантин.