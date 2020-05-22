Киев и 11 областей не готовы к смягчению карантина, — МОЗ
2020-05-22 11:37:11
12 регионов не соответствуют критериям для перехода ко второму этапу смягчения карантина
По состоянию на 22 мая Киев и 11 областей не готовы к смягчению карантина. Об этом свидетельствуют данные о готовности регионов ко второму этапу смягчения карантина, опубликованные на сайте МОЗ.
С 22 мая Украина перешла на модель адаптивного карантина (ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии ТЭБ и ЧС), согласно которому разрешается смягчения карантина при соответствии трем критериям:
- Инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения) не превышает 12 человек на 100 тыс. населения.
- Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50%.
- Среднее количество ПЦР и ИФА-тестов за 7 дней превышает 12 на 100 тыс. населения.
Согласно показателю инцидентности, к смягчению карантина не готовы Киев, Волынская, Закарпатская, Киевская, Ровенская и Черновицкая области. Также в Черновицкой области превышен допустимы уровень загруженности коек (сейчас – 55%).
Недостаточное количество ПЦР-тестов делают в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Полтавской и Хмельницкой областях.
Отметим, что пока решение о продлении карантина в прежнем режиме приняли Ровенская и Киевская области. В то же время еще 21 мая мэр Киева Виталий Кличко завил, что с 23 мая в Киеве заработает коммунальный общественный транспорт в обычном режиме, а с 25 мая откроют метро.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава МВД Арсен Аваков заявил, что украинцы будут жить в режиме "мягких шагов" выхода из карантина до получения вакцины против коронавируса и эффективных методов лечения.
- По состоянию на утро 22 мая в Украине подтверждено 20 148 случаев COVID-19, из них 6 585 выздоровели, 588 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 442 новых случаев (сутки назад их было 476).