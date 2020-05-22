Статистика коронавируса в Украине на 22 мая: 442 новых случаев инфицирования

Всего в стране исследовано 267 185 образцов методом ПЦР

По состоянию на утро 22 мая в Украине подтверждено 20 148 случаев COVID-19, из них 6 585 выздоровели, 588 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 442 случаев (сутки назад их было 476). Такие данные приводит Центр общестенного здоровья МОЗ.

Наибольший суточный прирост новых случаев коронавируса зафиксирован во Львовской (65) и Черновицкой (63) областях, а также в Киеве (47).

Всего в стране исследовано 267 185 образцов методом ПЦР.

Заболели 1 434 ребенка и 3 907 медиков. На амбулаторном лечении 13 816 пациентов, из них 1 186 детей и 3 190 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6 332 человек, из них 248 детей и 717 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 256 человек, в том числе один ребенок и 22 медики.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 588 человек, из них 28 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте старше 50 лет.

6 585 пациентов уже выздоровели, в том числе 1 722 медработников – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

Ситуация с коронавирусом в регионах:

Винницкая обл. - 824 заболевших (441 выздоровел)

Волынская обл. - 740 (177 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 859 (176 выздоровели)

Донецкая обл. - 141 (57 выздоровели)

Житомирская обл. - 607 (273 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1003 (255 выздоровели)

Запорожская обл. - 401 (221 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1268 (596 выздоровели)

Киев - 2522 (338 выздоровели)

Киевская обл. - 1344 (262 выздоровели)

Кировоградская обл. - 460 (344 выздоровели)

Луганская обл. - 43 (33 выздоровели)

Львовская обл. - 1240 (250 выздоровели)

Николаевская обл. - 277 (109 выздоровели)

Одесская обл. - 814 (106 выздоровели)

Полтавская обл. - 266 (218 выздоровели)

Ровенская обл. - 1323 (453 выздоровели)

Сумская обл. - 166 (106 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1105 (720 выздоровели)

Харьковская обл. - 866 (208 выздоровели)

Херсонская обл. - 173 (133 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 299 (89 выздоровели)

Черкасская обл. - 383 (227 выздоровели)

Черновицкая обл. - 2905 (752 выздоровели)

Черниговская обл. - 119 (41 выздоровел).

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 21 мая в Украине подтверждено 19706 случаев COVID-19, 6227 человек выздоровели, 579 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 476 новых случая. Также за сутки зафиксировано 15 летальных исходов, выздоровели 272 человека.