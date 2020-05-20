Министр рассказал, как в Украине будет восстанавливаться работа транспорта

Работа наземного транспорта начнется уже начнется с этой недели

Кабмин разрешил работу общественного транспорта в Украине с 22 мая и запуск метро с 25 мая. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что при положительной эпидемической ситуации, железнодорожные перевозки в Украине могут восстановить с 1 июня, а авиасообщение с 15 июня.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Работа транспорта уже начнется с этой недели:

с 22 мая – регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластному и международном сообщении;

с 25 мая – перевозки пассажиров в метро;

с 1 июня – железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении, межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом;

с 15 июня – принятие и отправление воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки авиационным транспортом.

Для работы транспорта есть обязательные требования, а именно масочный режим, температурный скрининг работников, постоянная дезинфекция транспорта.

Если рейсы будут осуществлять в регионы, в которых не ослабили карантин, то транспорт может быть заполнен только на половину от количества мест для сидения при рассадки пассажиров со свободным местом рядом, спереди и сзади.

Напомним, на сегодняшнем заседании Кабинет министров решил продлить карантин по коронавирусу до 22 июня, но со смягчением с 22 мая. С 22 мая в Украине будет действовать адаптивный карантин.

С 22 мая разрешаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом, разрешается работа гостиниц, проведение спортивных соревнований без зрителей и богослужений с прихожанами.

С 25 мая можно будет открыть метро и детские сады.

Как ранее сообщал Фокус: