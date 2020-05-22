МОЗ после пересчета ПЦР-тестов разрешил трем областям смягчить карантин

Области к вечеру увеличили количество сделанных ПЦР-тестов

Днепропетровской, Николаевской и Хмельницкой областям все же разрешили послабить карантинные ограничения.

Об этом сообщает ЦОЗ.

Так, по состоянию на утро, в этих областях проводилось недостаточное количество ПЦР-тестов для смягчения карантинных ограничений.

Утром, в Днепропетровской области этот показатель был на уровне в 7,10. К вечеру этот показатель увеличился до 12,15.

Похожие показатели и в других областях: в Николаевской области утром показатель проведения ПЦР-тестов был 8,96. Вечером этот показатель увеличился до 13,33. В Хмельницкой области утром показатель ПЦР-тестов бы 11,58. Вечером – 13,59.

С 22 мая Украина перешла на модель адаптивного карантина (ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии ТЭБ и ЧС), согласно которому разрешается смягчения карантина при соответствии трем критериям:

Инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения) не превышает 12 человек на 100 тыс. населения.

Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50%.

Среднее количество ПЦР и ИФА-тестов за 7 дней превышает 12 на 100 тыс. населения.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что украинцы будут жить в режиме "мягких шагов" выхода из карантина до получения вакцины против коронавируса и эффективных методов лечения.