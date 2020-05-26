УЗ открывает продажу билетов на пять рейсов Интерсити+

Поезда отправятся в рейсы 1 июня. Сегодня билеты можно купить онлайн, но уже завтра откроют и кассы

Укрзализныця начинает продажу билетов на ряд поездов Интерсити+, которые отправятся в рейсы 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Так, билеты можно купить на поезда №721/722 Киев-Харьков, №726/725 Киев-Харков, №763/764 Киев-Одесса, №711/712 Киев-Константиновка, №740/739 Киев-Кривой Рог.

Сейчас покупки можно осуществить только онлайн, работу касс возобновят завтра, 27 мая. Мобильное приложение пока что работать не будет.

Согласно постановлению Кабмина №392, на указанные поезда можно будет реализовать билеты лишь на половину мест. Пассажиров в поезда будут пускать только в масках.

Во время проверки билетов пассажирам также будут измерять температуру, а после каждого рейса в поезда будут поддавать санитарной обработке.

12 мая и.о. главы правления УЗ Иван Юрик рассказывал о двух этапах восстановления курсирования пригородных поездов.

По его словам, сначала планировалось вернуть 745 пригородных поездов для обеспечения подвоза граждан к местам работы в часы "пик", а затем – назначить еще 571 поезд, и, таким образом, полностью восстановить пригородное ж/д движение

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине с 22 мая вступил в силу адаптивный карантин, который будет действовать как минимум до 22 июня. Часть карантинных ограничений разрешается отменить в регионах, которые соответствуют трем критериям.

23 мая глава Минздрава Максим Степанов на утреннем брифинге утверждал, что в Киеве нельзя смягчать карантин из-за превышения допустимого уровня заболеваемости, но после разрешил, заявив, что получил новые показатели готовности регионов. Таким образом, карантин в Киеве все же был смягчен.