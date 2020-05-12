Движение электричек будут возобновлять в два этапа, — Укрзализныця

Компания готова оперативно назначить поезда и известить население о восстановлении пригородного сообщения

Укрзализныця разработала план восстановления пригородного сообщения: планируется две очереди восстановления курсирования пригородных поездов.

Об этом сообщает и.о. главы правления Иван Юрик, передает пресс-служба компании-перевозчика.

По его словам, при условии отмены или смягчения карантинных мероприятий Укрзализныця готова оперативно назначить поезда и известить население о восстановлении пригородного сообщения.

"Восстановление пригородного пассажирского сообщения, согласно плану, пройдет в два этапа: сначала вернутся 745 пригородных поездов для обеспечения подвоза граждан к местам работы в часы "пик", на втором планируем назначить еще 571 поезд, и, таким образом, полностью восстановить пригородное железнодорожное движение", – пояснил Юрик.

Сейчас специалисты компании проводят техосмотр подвижного состава, проверяют работоспособность касс и платежных терминалов, проводят текущие вокзалов и поездов. Для работников пассажирского хозяйства закупают средства индивидуальной защиты.

При этом, и.о. правления напомнил об убыточности сектора пригородных перевозок за хронической недокомпенсации местными бюджетами за поездки льготных категорий граждан. Так, по данным специалистов Укрзализныци, при восстановлении следования на первом этапе, исходя из месячного расчета, компания недополучит 279,5 млн грн, а на втором – еще 224,5 млн грн.

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