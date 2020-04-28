Украина поставила на паузу сотрудничество с Deutsche Bahn, – Криклий

Причина – экономический кризис и пандемия коронавируса

Власти Украины временно приостановили сотрудничество "Укрзализныци" с немецкой компанией Deutsche Bahn.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, паишет liga.net.

"Вопрос консультаций Deutsche Bahn пока ставим на паузу. Вы помните сумму тендера – 80+ млн грн. Сейчас УЗ не может себе этого позволить. Более того, они не смогут приехать – у нас ограничения на въезд иностранцев. Поэтому мы перенесем все в сроках", – подчеркнул министр.

На вопрос, находится ли транфсормация УЗ тоже на паузе, Криклий ответил: "Нет, но сейчас в приоритете обеспечение финансовой стабильности компании, защита интересов коллектива, автоматизация процессов, обновление подвижного состава и вагонного парка, и конечно – борьба с коррупцией".

Кроме того, Криклий отметил, что для публичного размещения акций "Укрзализныци" "сейчас точно неудачное время".

"Мы получим отрицательную оценку – нам это не интересно. IPO – да. В этом ли году – не уверен. Многое зависит от развития ситуации с пандемией", – подчеркнул он.

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