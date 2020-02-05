Меморандум, предусматривающий стратегическое сотрудничество между компаниями, будет действовать 3 года

"Укрзализныця" (УЗ) и крупнейший железнодорожный оператор Германии, компания Deutsche Bahn подписали сегодня, 5 февраля, меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает Громадське.

Подписание документа состоялось при участии премьер-министра Украины Алексея Гончарука и члена правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn AG Рональда Пофалла.

Меморандум, предусматривающий стратегическое сотрудничество между компаниями, будет действовать 3 года.

Как отметил премьер-министр Украины, в рамках сотрудничества немецкая компания будет консультировать "Укрзализныцю", однако в будущем также предусматривается привлечение менеджеров Deutsche Bahn к управлению украинской железной дорогой.

"Конечно, мы понимаем, что на первом этапе сотрудничество между компаниями будет иметь более консультационный характер, однако мы надеемся, что со временем мы можем прийти к более глубоким формам сотрудничества", – сказал Гончарук во время подписания меморандума.

На начальном этапе стороны изучат состояние компании и составят Дорожную карту изменений. На этапе реализации проекта будут назначены руководители, ответственные за внедрение стратегической дорожной карты. Он продлится не позднее, чем до 31 декабря 2020 года. После этапа реализации, с 1 января 2021, следует управленческий этап, во время которого компания DB E & C будет предоставлять Укрзализныци поддержку в сфере управления согласно Ключевыми показателями эффективности.

Напомним, 22 января в швейцарском Давосе был подписан "Меморандум о взаимопонимании" с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.

Позже Алексей Гончарук заявил, что Украина планирует передать "Укрзализныцю" в управление немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn на 10 лет, хотя в Deutsche Bahn опровергли слова Гончарука.

Как писал Фокус, именно немецкая компания предложит свою кандидатуру на должность главы украинской госкомпании. Deutsche Bahn с 15 февраля якобы должна предложить премьеру Гончаруку своих кандидатов на пост гендиректора УЗ и 15 топ-менеджеров украинской компании. Весь процесс утверждения нового руководства должен занять приблизительно 6-8 месяцев. После этого, если верить слитой в интернет информации, не позже 31 декабря 2020 года должно состояться подписание более основательного соглашения о сотрудничестве.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце декабря 2019 года Евгений Кравцов заявил, что уходит с должности главы "Укрзализныци" и переходит в публичный государственный сектор.

УЗ планирует построить новую железнодорожную ветку на Донбассе за 1,5 млрд гривен. Она должна соединить направления Кондрашевская-Нова – Лантратовка и Попасная – Сватово – Купянск.