Спасти компанию должен новый врио главы УЗ

Главная задача нового исполняющего обязанности главы "Укрзализныци" Ивана Юрика - спасти компанию от технического дефолта. Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил в эфире "Эспрессо".

"Спасти компанию от возможного технического дефолта. Мы это запускать не хотим... Реструктуризация долгов, рефинансирование, возможно, выпуск облигаций. Приоритизация по расходной части, по капитальным инвестициям, сокращение объемов и закупка исключительно необходимых вещей, чтобы Укрзализныця могла ехать", - отметил министр.

Технический дефолт - это невыполнение заемщиком дополнительных условий кредитного соглашения. Он не означает банкротство компании или невозможность выплачивать обязательства по кредитам.

Криклий также объяснил, что предыдущего врио главы "УЗ" Желько Марчека уволили, поскольку он не смог выполнить свои обещания и допустил много ошибок во время карантина.

"Очень странные вещи принимались, в том числе кадровые решения, где назначались люди без опыта и с потенциальными конфликтами интересов на некоторые важные должности. Все это вызвало у наблюдательного совета очень большое беспокойство и желание сменить главу", - сказал министр.

Как ранее сообщал Фокус:

Желько Марчек был назначен врио председателя правления УЗ 5 февраля. Контракт с предыдущим руководителем Евгением Кравцовым был досрочно расторгнут по решению наблюдательного совета компании.