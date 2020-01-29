Кабмин уволил Кравцова с должности главы правления "Укрзализныци"

"Это важный шаг для перезагрузки всего то, что на этой важной государственной компании происходит", – заявил премьер-министр Алексей Гончарук

Кабинет министров на заседании в среду решил уволить Евгения Кравцова с должности главы правления "Укрзализныци".

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга.

"Мы согласовали сегодня увольнение руководителя "Укрзализныци". Это важный шаг для перезагрузки всего то, что на этой важной государственной компании происходит", – сказал он.

Как ранее сообщал Фокус: