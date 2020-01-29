Кабмин уволил Кравцова с должности главы правления "Укрзализныци"
2020-01-29 14:06:55
"Это важный шаг для перезагрузки всего то, что на этой важной государственной компании происходит", – заявил премьер-министр Алексей Гончарук
Кабинет министров на заседании в среду решил уволить Евгения Кравцова с должности главы правления "Укрзализныци".
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга.
"Мы согласовали сегодня увольнение руководителя "Укрзализныци". Это важный шаг для перезагрузки всего то, что на этой важной государственной компании происходит", – сказал он.
Как ранее сообщал Фокус:
- В начале февраля УЗ и Deutsche Bahn подпишут Соглашение о стратегическом партнерстве.
- Экс-народный депутат, член Наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко получил 136 тыс. грн от УЗ. Соответствующие доходы он задекларировал 25 января.
- Лещенко возглавил Комитет по вопросам комплаенса и антикоррупции в УЗ.
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