Укрзализныця заплатила Лещенко 136 тысяч гривен

Эк-нардеп задекларировал первые выплаты от УЗ

Экс-народный депутат, член Наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко получил 136 тыс. грн от УЗ. Соответствующие доходы он задекларировал 25 января.

Согласно данным из реестра электронных деклараций он получил 136 330 грн 15 января. Видом дохода указаны "гонорары и другие выплаты по гражданско-процессуальному законодательству", а его источником – Укрзализныця.

Напомним, 7 декабря Лещенко ввели в наблюдательный совет Укрзализныци. 23 января он возглавил Комитет по вопросам комплаенса и антикоррупции в Укрзализныце. Новый орган будет наблюдать за тем, какие усилия прилагает компания для обучения руководства и работников этическому поведению при ведении деятельности и для усиления борьбы с коррупцией.

Ранее экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава опубликовал в Facebook выдержку из финансового отчета УЗ за первое полугодие 2019 года, согласно которому шесть членов Набсовета получили за шесть месяцев 21,2 млн грн или примирено по 588 тыс. грн каждый ежемесячно.

Сам Лещенко с момента назначения на должность в УЗ только раз декларировал существенное изменение в своем имущественном положении – 123 тыс. грн полученных от занятия предпринимательской деятельностью 27 декабря 2019 года.

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер Алексей Гончарук и 17 министров вместе получили за декабрь 2,4 млн грн зарплат и премий. Больше всех получил глава МИД Вадим Пристайко – 233 тыс. грн, меньше всех министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет – 17 тыс. грн.