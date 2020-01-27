Лещенко возглавил Антикоррупционный комитет Укрзализныци
2020-01-27 14:20:45
Комитет будет наблюдать за тем, какие усилия прилагает компания для обучения руководства и работников этическому поведению при ведении деятельности и для усиления борьбы с коррупцией
Экс-народный депутат Сергей Лещенко возглавил Комитет по вопросам комплаенса и антикоррупции в Укрзализныце. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Решение о создании комитета Наблюдательный Совет компании принял 23 января. Членами комитета также стали Адомас Аудицкас (президент и соучредитель Украинской академии корпоративного управления, член Набсовета УЗ) и Андерс Ослунд (шведский экономист и дипломат, член Набсовета УЗ.
Комитет будет наблюдать за тем, какие усилия прилагает компания для обучения руководства и работников этическому поведению при ведении деятельности и для усиления борьбы с коррупцией.
"С созданием этого специализированного комитета, который в своем роде является первым среди государственных предприятий, мы подчеркиваем, что противодействие коррупции и комплаенс являются первоочередными заданиями для Наблюдательного Совета Укрзализныци", – заявил глава Наблюдательного Совета УЗ Щевки Аджунер.
Напомним, 7 декабря Лещенко ввели в наблюдательный совет Укрзализныци.
Как ранее сообщал Фокус:
- 22 января в швейцарском Давосе на всемирном экономическом форуме Мининфраструктуры подписало с Deutsche Bahn меморандум, предполагающий начало тесного сотрудничества.
- Позже премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина планирует передать УЗ в управление немецам на 10 лет.
- В Deutsche Bahn сообщили, что еще обсуждают различные форматы сотрудничества, в том числе и операционное управление "Укрзализныцей" со стороны немецкой компании.