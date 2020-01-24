Deutsche Bahn обсуждает участие в операционном управлении Укрзализныцей

Сейчас, согласно сообщению, идет обсуждение дальнейших деталей сотрудничества, в том числе вопросы оперативного управления компанией

Стратегическое партнерство Укрзализныци и немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn на данном этапе дорабатывается и будет включать в себя различные форматы сотрудничества, в том числе и операционное управление "Укрзализныцей" со стороны немецкой компании.

Об этом сказано в официальном заявлении Deutsche Bahn, текстом которого располагает ЦТС.

"Обсуждаются дальнейшие детали сотрудничества, включая участие в вопросах оперативного управления", – сказано в документе.

Сказано, что DB Engineering & Consulting – инженерно-консалтинговая компания Deutsche Bahn по инфраструктуре, мобильности и транспорту – в будущем будет консультировать и поддерживать "Укрзализныцю" в вопросах управления и по техническим вопросам. О чем и был подписан меморандум вчера в Давосе.

Сейчас, согласно сообщению, идет обсуждение дальнейших деталей сотрудничества, в том числе вопросы оперативного управления компанией.

В начале февраля 2020 года член правления Deutsche Bahn по инфраструктуре Рональд Пофалла и представители правительства Украины подпишут меморандум о взаимопонимании, в котором будут согласованы дальнейшие детали.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что сейчас ведутся переговоры с немецкой стороной о дальнейшем сотрудничестве в операционной деятельности.

"Важный момент, чтобы избежать спекуляций – речь только о стратегическом партнерстве, а не о продаже или концессии Укрзализныци. Украинская железная дорога остается под полным контролем государства, и это точно. Точка!", – написал Гончарук в Facebook.

22 января в швейцарском Давосе на всемирном экономическом форуме Мининфраструктуры подписало с Deutsche Bahn меморандум, предполагающий начало тесного сотрудничества.

Позже премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина планирует передать УЗ в управление немецам на 10 лет.

В Deutsche Bahn опровергли слова Гончарука: об управлении "Укрзализныцей" речь не идет. Оператор якобы будет только консультировать УЗ по предпринимательским и техническим вопросам. Первоисточником такой информации выступило российское информагентство ТАСС.

Как ранее сообщал Фокус:

В октябре Кабмин вернул УЗ в ведение Мининфраструктуры, забрав ее у Минэкономики.

На повышении стоимости пассажирских перевозок Укрзализныця планирует заработать около 700 млн гривен.