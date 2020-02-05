Укрзализныця получила нового временного главу

Серб Желько Марчек возглавил железнодорожную компанию

В среду, 5 февраля, Кабинет министров на заседании назначил серба Желько Марчека временно исполняющим обязанности главы правления "Укрзализныци".

Об этом говорится в распоряжении №64-р на сайте Кабмина.

Отмечается, что Марчек будет управлять компанией до назначения в соответствующем порядке нового главы правления УЗ.

Желько вошел в состав правления Укрзализныци в 2016 году. В 2014-2015 годах был независимым членом наблюдательного совета компании "Укрросметалл". До этого был директором по персоналу группы Starlightmedia (2013-2014) и ПАО "Днепроспецсталь" (2007-2013).

Также почти 13 лет занимал руководящие должности в корпорации McDonald's в Украине, Румынии и странах бывшей Югославии. Принимал участие в реформировании HR-направления в компании "Новая Почта".

29 января Кабинет министров решил уволить Евгения Кравцова с должности главы правления Укрзализныци. А до 2017 года председателем правления Укрзализныци был поляк Войцех Балчун.

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22 января в швейцарском Давосе на всемирном экономическом форуме Мининфраструктуры подписало с Deutsche Bahn меморандум, предполагающий начало тесного сотрудничества.