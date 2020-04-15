Укрзализныця получила нового временного руководителя

Предыдущий временный руководитель проработал два месяца

Кабинет министров уволил врио главы правления "Укрзализныци" Желько Марчека и назначил на его место Ивана Юрика.

"Сегодня на заседании правительства поддержали предложение наблюдательного совета "Укрзализныци" о прекращении полномочий временного руководителя, который, к сожалению, не оправдал доверия и ожиданий в этот важный период. Правительство освободило Желько Марчека от должности исполняющего обязанности председателя и исключило его из состава членов правления", – сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислава Криклия.

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На вопрос в комментариях, в чем именно провинился Марчек, министр ответил: "Отсутствие стратегии, рейтинговое агентство изменило прогнозы в сторону негативных после его действий, вагонный парк простаивает, кредиты не реструктуризировали, к оптимизации так и не подошли, странные кадровые решения и много других прелестей".

Сам Марчек считает, что Криклия дезинформировали о реальном состоянии дел в компании. По его словам, ситуация с продажей непрофильных активов уже решена, а он ожидает последующих шагов со стороны министерства. Остальные обвинения Марчек также опровергает.

Новый временный руководитель компании Иван Юрик является членом ее правления с лета 2019 года. Он возглавляет стратегическое направление привлечения инвестиций и работу с потенциальными инвесторами. До этого, с июня 2018 года, входил в состав набсовета компании.

Народный депутат Алексей Гончаренко написал в Telegram, что освободившуюся должность члена правления "Укрзализныци" временно получил Роман Веприцкий.

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