Главу Укрзализныци Желько Марчека отстранили от руководства компанией
2020-04-14 15:07:00
Набсовет рекомендовал Кабинету министров уволить Марчека с должности исполняющего обязанности главы правления компани
Наблюдательный совет Укрзализныци рекомендовал Кабинету министров уволить Желько Марчека с должности исполняющего обязанности главы правления компании.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Планируется, что данный вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабмина.
Также отмечается, что набсовет принял решение о немедленном отстранении Марчека от осуществления полномочий члена правления, ответственного за человеческие ресурсы.
В компании также сообщили, что набсовет и правление будут продолжать принимать все необходимые решения для обеспечения операционной и финансовой стабильности компании.
Как ранее сообщал Фокус:
- Желько Марчек был назначен врио председателя правления УЗ 5 февраля.
- Контракт с предыдущим руководителем Евгением Кравцовым был досрочно расторгнут по решению наблюдательного совета компании.
- 8 апреля министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил что Желько Марчек будет уволен в ближайшие дни. По словам Криклия, новый руководитель УЗ появится не ранее мая. Исполняющим обязанности может стать нынешний директор УЗ по экономике и финансам Николай Иванинив.