Главу Укрзализныци Желько Марчека отстранили от руководства компанией

Набсовет рекомендовал Кабинету министров уволить Марчека с должности исполняющего обязанности главы правления компани

Наблюдательный совет Укрзализныци рекомендовал Кабинету министров уволить Желько Марчека с должности исполняющего обязанности главы правления компании.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Планируется, что данный вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабмина.

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Также отмечается, что набсовет принял решение о немедленном отстранении Марчека от осуществления полномочий члена правления, ответственного за человеческие ресурсы.

В компании также сообщили, что набсовет и правление будут продолжать принимать все необходимые решения для обеспечения операционной и финансовой стабильности компании.

Как ранее сообщал Фокус: