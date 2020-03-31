Укрзализныця будет перевозить медиков спецпоездами
2020-03-31 18:59:00
Перечень маршрутов и количество мест, необходимых для перевозки, были рассчитаны на основе данных от местных органов власти
"Укрзализныця" с 31 марта будет перевозить медицинских работников на своих служебных поездах.
Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика.
"Обеспечение постоянной работы экономики, поддержка критических сфер для социальной защиты граждан - общее задание для нас всех сегодня. "Укрзализныця", как самый большой перевозчик в государстве и ответственный бизнес, с сегодняшнего дня организовывает бесплатную перевозку медицинских сотрудников на своих служебных поездах", – сказал и.о. главы правления "Укрзализныци" Желько Марчек.
Вопрос подвоза медиков уже согласован с Министерством инфраструктуры Украины. Перечень маршрутов и количество мест, необходимых для перевозки, были рассчитаны на основе данных от местных органов власти.
Основанием для проезда является служебное удостоверение или другой документ, который подтверждает работу в медицинском учреждении. Обязательным условием является наличие средств индивидуальной защиты, в том числе маски или респиратора и перчаток.
Расписание служебных поездов предоставят органам местной власти.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кабмин утвредил введение режима ЧС на всей территории Украины на 30 дневный срок и продлил карантин до 24 апреля.
- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что карантин в Украине может продлиться как минимум 2 месяца.