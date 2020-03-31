Таким образом, карантин в Украине может затянуться минимум до 12 мая

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что, принимая во внимание ситуацию с распространением коронавируса, карантин в Украине может продлиться как минимум 2 месяца. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на различные телеграм- и YouTube-каналы.

"Мы исходим из того, что сейчас у нас продлено это до 24 числа, и там "будем посмотреть". Я думаю, что как минимум два месяца все-таки нам придется находиться, как и во всей Европе, в карантинном состоянии", – сказал Аваков.

Как ранее сообщалось, Кабинет министров ввел карантин по коронавирусу с 12 марта до 3 апреля. На заседании 25 марта правительство утвредило введение режима ЧС на всей территории Украины на 30 дневный срок и продлило карантин до 24 апреля.

Таким образом, карантин в Украине может затянуться как минимум до 12 мая.

Комментируя текущую ситуацию в стране, премьер министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин анализирует возможные варианты ослабления карантина для запуска экономики, но это зависит от скорости распространения коронавируса.

По его словам, власти понимают, что у людей нет возможности долго "просто сидеть дома", и потому карантин из-за коронавируса, вероятно, будет существенно ослаблен менее чем через два-три месяца после его введения.

Как ранее сообщал Фокус:

Недавно Авакав говорил, что для борьбы с эпидемией коронавируса в Украине пока не требуется введение чрезвычайного положения.

Арсен Аваков также заявил, что уровень преступности в Украине в период карантина снизился на 30%, но активизировались мошенники.