"Не оправдал доверия". Руководитель "Укрзализныци" будет уволен, – Криклий
2020-04-08 09:06:00
Конкурс на должность председателя правления компании приостановлен на неопределенное время
Временный глава "Укрзализныци" (УЗ) Желько Марчек будет уволен в ближайшие дни. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе онлайн-встречи с "Европейской бизнес ассоциацией".
"К сожалению, он не оправдал доверия и в ближайшее время будет уволен. Это вопрос нескольких дней", – сказал мнистр, сообщило "НВ".
По словам Криклия, новый руководитель УЗ появится не ранее мая. Исполняющим обязанности может стать нынешний директор УЗ по экономике и финансам Николай Иванинив.
Желько Марчек был назначен врио председателя правления УЗ 5 февраля. Контракт с предыдущим руководителем Евгением Кравцовым был досрочно расторгнут по решению наблюдательного совета компании.
На участие в конкурсе на должность председателя правления УЗ подали документы более 90 человек. Когда будет продолжен конкурсный отбор, пока неизвестно. Криклий пояснил приостановку конкурса карантином и невозможностью провести собеседования.
Как ранее сообщал Фокус:
- Стоимость услуг международной компании Boyden по обеспечению поиска и отбора кандидатов на должность главы "Укрзализныци" составляет 837 500 грн.
- 22 января в швейцарском Давосе на всемирном экономическом форуме Мининфраструктуры подписало с Deutsche Bahn меморандум, предполагающий начало тесного сотрудничества.
- 23 января стало известно, что партнерство УЗ и Deutsche Bahn может включать в себя различные форматы сотрудничества, в том числе и операционное управление Укрзализныцей со стороны немецкой компании.