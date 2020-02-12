Укрзализныця найдет нового руководителя за 830 тысяч гривен

Набсовет УЗ привлек международную компанию по подбору управленческого персонала Boyden

Стоимость услуг международной компании Boyden по обеспечению поиска и отбора кандидатов на должность главы "Укрзализныци" составляет 837 500 гривен.

Об этом говорится на площадке онлайн-торгов Prozzoro.

Договор между сторонами был подписан 11 февраля.

Главу управления Укрзализыци должны найти до 31 декабря 2020 года.

На своей странице в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий написал, что для поиска нового главы компании-перевозчика привлекли ведущую международную компанию по подбору управленческого персонала Boyden.

"Конкурс будет открыт и независим. Никакого внешнего воздействия. Равные условия для всех участников", – заявил он.

По его словам, победит тот кандидат, который докажет высокий уровень компетенции, у которого будет четкое понимание текущей ситуации и работы Укрзализныци и представит перспективное видение стратегического развития компании.

29 января Кабинет министров решил уволить Евгения Кравцова с должности главы правления Укрзализныци. А до 2017 года председателем правления Укрзализныци был поляк Войцех Балчун.

5 февраля Кабинет министров на заседании назначил серба Желько Марчека временно исполняющим обязанности главы правления "Укрзализныци".

Как ранее сообщал Фокус:

22 января в швейцарском Давосе на всемирном экономическом форуме Мининфраструктуры подписало с Deutsche Bahn меморандум, предполагающий начало тесного сотрудничества.