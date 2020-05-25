Метро Днепра открылось вслед за Киевом и Харьковом

Местные власти просят пользоваться метрополитеном только при необходимости

В понедельник, 25 мая, в 15:00, неработавший более двух месяцев Днепровский метрополитен возобновил перевозку пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

"Сообщаем, что с 15:00 25 мая возобновляется перевозка пассажиров в Днепровском метрополитене. Допуск пассажиров на станции будет возможен только при наличии защитных средств – маски и перчатки. Просьба пользоваться метрополитеном только при необходимости", – сообщила пресс-служба метрополитена.

Стоит отметить, что утром 25 мая в Киеве и Харькове уже открылось метро.

Метро в Днепре начало работу позже, чем в Киеве и Харькове, из-за отсутствия своевременного решения областной комиссии ТЭБ и ЧС.

Как написал в Facebook заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко, город не мог запустить метро без юридических оснований.

"Городской совет был готов к запустить его работу еще в пятницу. Технически у нас нет совершенно никаких проблем", – написал он.

Мэр Днепра Борис Филатов также написал в Facebook о возобновлении работы метро.

По словам Филатова, общественный транспорт в городе возвращается к нормальному режиму работы без спецбилетов, но сохраняются требования по соблюдению масочного режима и социальной дистанции.

Он также добавил, что усиленная санитарная обработка вагонов электротранспорта и салонов автобусов не прекращается с конца февраля.

Как ранее сообщал Фокус: