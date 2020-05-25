В Киеве после двух месяцев карантина заработало метро: правила проезда

В метро впускают в масках и просят соблюдать безопасную дистанцию

Утром в понедельник, 25 мая, заработал Киевский метрополитен.

Об этом сообщает Украинская правда.

В метро впускают в масках и просят соблюдать безопасную дистанцию. Однако позволяют заходить без перчаток.

Станции начали работать согласно обычному графику.

В КП "Киевский метрополитен" говорят, что пропускать людей будут лишь при наличии защитных масок или респираторов. Людям, у которых есть визуальные признаки острого респираторного заболевания будут мерить температуру: если она выше 37,2 – на станцию не пропустят.

На станциях дистанция между пассажирами должна быть не меньше 1,5 м.

В транспорте должны информировать пассажиров об установленных противоэпидемических ограничениях.

Сообщается, что продажа жетонов остановлена, оплатить поездку можно с помощью электронного билета или банковской карты. При этом в течение месяца можно использовать жетоны, которые были куплены ранее.

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