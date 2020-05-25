В Киеве после двух месяцев карантина заработало метро: правила проезда
2020-05-25 07:59:00
В метро впускают в масках и просят соблюдать безопасную дистанцию
Утром в понедельник, 25 мая, заработал Киевский метрополитен.
Об этом сообщает Украинская правда.
В метро впускают в масках и просят соблюдать безопасную дистанцию. Однако позволяют заходить без перчаток.
Станции начали работать согласно обычному графику.
В КП "Киевский метрополитен" говорят, что пропускать людей будут лишь при наличии защитных масок или респираторов. Людям, у которых есть визуальные признаки острого респираторного заболевания будут мерить температуру: если она выше 37,2 – на станцию не пропустят.
На станциях дистанция между пассажирами должна быть не меньше 1,5 м.
В транспорте должны информировать пассажиров об установленных противоэпидемических ограничениях.
Сообщается, что продажа жетонов остановлена, оплатить поездку можно с помощью электронного билета или банковской карты. При этом в течение месяца можно использовать жетоны, которые были куплены ранее.
Как ранее сообщал Фокус:
- Сперва глава Минздрава Максим Степанов утверждал, что в Киеве нельзя смягчать карантин из-за невыполнения требований адаптивного карантина, но после разрешил, заявив, что получил новые показатели готовности регионов. Таким образом, карантин в Киеве все же был смягчен.
- В Украине с 22 мая вступил в силу адаптивный карантин, который будет действовать как минимум до 22 июня. Часть карантинных ограничений разрешается отменить в регионах, которые соответствуют трем критериям.