В Киевском университете имени Шевченко проводят обыски

Следственное управление Нацполиции проводит обыски в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко.

Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик, передает РБК-Украина.

Следствие проводится в рамках уголовного дела по факту получения взятки служебным лицом.

"Следственные действия проводятся сотрудниками главного следственного управления совместно с коллегами из Службы безопасности в рамках расследования уголовного производства по статье 368 УКУ", – сообщит Блищик.

В Нацполиции сообщили, что детальная информация будет обнародована после завершения следствия.

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Напомним, 3 июня руководитея одного из директоратов Министерства образования и науки задержали во время получения 300 тыс грн взятки за победу в конкурсе на осуществление опытно-конструкторской работы по созданию новейших технологий с призовым фондом в 3 млн грн.

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