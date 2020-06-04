В Киевском университете имени Шевченко проводят обыски
Следственное управление Нацполиции проводит обыски в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко.
Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик, передает РБК-Украина.
Следствие проводится в рамках уголовного дела по факту получения взятки служебным лицом.
"Следственные действия проводятся сотрудниками главного следственного управления совместно с коллегами из Службы безопасности в рамках расследования уголовного производства по статье 368 УКУ", – сообщит Блищик.
В Нацполиции сообщили, что детальная информация будет обнародована после завершения следствия.
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Напомним, 3 июня руководитея одного из директоратов Министерства образования и науки задержали во время получения 300 тыс грн взятки за победу в конкурсе на осуществление опытно-конструкторской работы по созданию новейших технологий с призовым фондом в 3 млн грн.
Как ранее сообщал Фокус:
- 15 мая правоохранители задержали ректора и одного из проректоров харьковского университета за получение взятки от частного предпринимателя.
- Детективы НАБУ сообщили о подозрении в государственной измене и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением директору государственного предприятия "Украинский научно-технический и внедренческий центр комплексной защиты информации" (Украинский центр "Безопасность").