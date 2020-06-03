Чиновника Минобразования поймали на взятке в 300 тысяч гривен

Руководтеля одного из директората Министерства образования и науки задержан во время получения 300 тыс грн неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, чиновник требовал взятку от представителя госпредприятия за победу в конкурсе на осуществление опытно-конструкторской работы по созданию новейших технологий с призовым фондом в 3 млн грн.

При получении 5 тыс долларов США и 165 тыс гривен он был задержан правоохранителями.

В помещении Директората Минобразования проведены следственные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении. Продолжается досудебное расследование.

Как ранее сообщал Фокус: