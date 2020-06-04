Баканов: В Украине нет "секретных тюрем СБУ"

Глава СБУ Иван Баканов назвал ложью информацию о якобы наличии в Украине "секретных тюрем СБУ". По его словам, подобную информацию регулярно распространяют пророссийские пропагандисты.

Об этом он заявил во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов в Офисе Генерального прокурора, сообщает пресс-служба ведомства.

Баканов отметил, что Россия активно использует информационные атаки в ходе гибридной войны.

"Мы защищаемся не только от российских пуль, но и от информационных атак и огромной целенаправленной лжи. Поэтому давно привыкли к постоянным "вбросам" о "секретных тюрьмах СБУ". Еще раз подчеркиваю – у Службы безопасности нет никаких секретных тюрем, где якобы кого-то пытают. Это – фантазии российских пропагандистов", – заявил глава СБУ.

Он сказал, что сегодня в Службе безопасности обращают особое внимание на то, чтобы не допускать проявлений нарушений прав человека или пыток.

"Справедливость должна быть сильной. Но она не должна выходить за установленный законом предел. Именно таким пределом является применение пыток и унижения достоинства человека", – сказал Баканов.

Он добавил, что в случае нарушения прав человека со стороны сотрудников СБУ, они будут привлечены к ответственности.

"Мы подробно изучаем все обращения и доклады Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Проводим проверки и при этом откровенно говорим нашим международным партнерам: если вы видите в работе СБУ какие-то нарушения, немедленно обращайтесь в прокуратуру. Все, кто нарушает закон, должны отвечать по закону. И работники Службы безопасности – не исключение", – подчеркнул Баканов.

Как ранее сообщал Фокус:

В Генеральной прокуратуре Украины создан департамент процессуального руководства в уголовных производствах о пытках и других серьезных нарушениях прав граждан со стороны правоохранительных органов.