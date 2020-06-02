СБУ задержала боевика из "группы Безлера", который снимал на камеру пытки

Боевик присутствовал на допросах и издевательствах над военнопленными и заложниками

Контрразведка СБУ задержала в Мариуполе боевика из группы Игоря "Беса" Безлера, принимавшего участие в пытках украинских военных и мирного населения на оккупированной территории.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, в 2014 году житель Мариуполя добровольно присоединился к террористической группе российского диверсанта, подполковника военной разведки РФ Игоря Безлера.

У террористов он отвечал за так называемый информационный блок и занимался антиукраинской пропагандой.

По заданию "Беса" боевик присутствовал на допросах и издевательствах над военнопленными и заложниками, которых удерживали в помещении бывшего Горловского управления по борьбе с оргпреступностью милиции.

Выбитые "признания" он фиксировал на камеру и размещал на сайтах "Л/ДНР" и в соцсетях. Часто эти кадры использовали российские СМИ для создания пропагандистских сюжетов.

В 2015 году после начала криминальных разборок за передел сфер влияния между группировками боевиков он испугался за свою жизнь и бежал на мирную территорию Украины. В 2020 году свидетели событий в Горловке узнали в нем подручного Безлера.

В ноябре 2014 года суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о разрешении на задержание вожаков террористических банд Игоря Гиркина и Игоря Безлера для привода и участия в заседании по их аресту. Постановлением Главного следственного управления МВД Украины указанные террористы были объявлены в розыск. Также украинские правоохранители объявили бывшему главарю группировки боевиков в Горловке Игорю Безлеру (позывной "Бес") о подозрении в совершении умышленного убийства по предварительному сговору группой лиц.

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