Комитет ВР рекомендует не принимать законопроект 2813 об ограничении табакокурения из-за несоответствий конвенции ВОЗ и директивам ЕС

Напомним, что представительница партии «Слуга народа» Лада Булах вместе с другими депутатами внесла в парламент законопроект 2813, ужесточающий правила производства и продажи табачных изделий. Авторы ссылаются на Конвенцию ВОЗ по борьбе против табакокурения, но на самом деле выходят за ее рамки и создают условия для роста контрабанды, что никак не поможет здоровью нации, пишет РБК-Украина.

«Авторы законопроекта отмечают, что запреты помогут здоровью нации, ведь чем больше препятствий на пути к покупке сигарет, тем меньше будет курильщиков. Кроме того, активисты общественной организации «Життя», которых, в частности, называют лоббистами этой законодательной инициативы, говоря о том, что эти меры призваны сделать нацию здоровее, ссылаются на мировой опыт и рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табакокурения», - говорится в статье «Антитабачная инициатива: почему законопроект 2813 выходит за рамки конвенции ВОЗ».

Законопроектом предлагается поднять возраст продажи сигарет с 18 до 21 года, запретить их брендировать, продавать пачки со скошенными и округлыми краями и делать выкладку табачных изделий на прилавках.

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Как выяснили журналисты, Конвенция ВОЗ не содержит ни одного из этих требований.

Исследование, проведенное социологической службой InfoSapiens и вовсе показало, что внешний вид пачек сигарет имеет значение лишь для 2% курильщиков, а молодежь вообще не обращает на него внимания.

В то же время Конвенция ВОЗ содержит четкие рекомендации относительно борьбы с контрабандой и незаконным оборотом табачных изделий. Законопроект эту часть документа не учитывает, а по мнению бывшей руководительницы Государственной регуляторной службы Ксении Ляпиной еще и создает условия для передела рынка и замещения качественных сигарет более дешевыми контрабандными.

«Запрет на брендирование и выкладку на прилавках повлияют на выбор исключительно тех, кто уже курит, - они просто будут курить более дешевые сигареты. Эти дешевые сигареты завозятся в Украину контрабандным путем, и налоги с них не платятся», - говорит Ляпина.

Для Украины этот вопрос актуален. Эксперты предупреждают, что в этом году контрабанда может достичь 7% объема табачного рынка. Экономист Борис Кушнирук убежден, что в случае принятия законопроекта и введения запретов на выкладку и брендирование пачки их место займут контрабандные сигареты.

«Унифицированная упаковка внедрена только в 17 странах, однако ни в одной из них ее применение не привело к снижению распространенности курения выше уровня статистической погрешности. В то же время запрет брендов упростит и удешевит процесс подделки сигарет (преимущественно внутри страны). С другой стороны, незаконные табачные изделия (прежде всего, ввозимые в Украину вне таможенного контроля или с нарушением таможенного контроля из стран, где стандартизированной упаковки нет) останутся единственными брендированными сигаретами на рынке, что создаст для них дополнительное конкурентное преимущество», - считает эксперт.