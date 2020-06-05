В мае-июле на срочную военную службу призовут 16 460 человек

В мае-июле 2020 года в ряды Вооруженных сил Украины на срочную службу призовут 9 тысяч человек. Об этом сообщили в Минобороны на запрос Укринформа.

"Согласно распоряжению Кабинета министров Украины от 26.02.2020 №179-р (с изменениями) "Об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объему расходов для проведения призыва в мае-июле 2020 года" будет призвано и отправлено для прохождения срочной военной службы в Вооруженных силах Украины 9000 человек", – говорится в письме Минобороны.

В целом же в мае-июле на срочную военную службу в Украине будет призвано 16 460 человек. Кроме 9 тысяч, которые будут служить в ВСУ, в Нацгвардию призовут 5 460 человек, в Государственную пограничную службу – 1300, Государственную специальную службу транспорта Украины – 700 человек.

В Минобороны также сообщили, что вопрос о возможном изменении сроков проведения осеннего призыва в связи с карантином сейчас не рассматривается.

Перед началом осеннего призыва на рассмотрение правительства будет внесен соответствующий проект распоряжения, где будет определяться численность граждан, подлежащих призыву в октябре-декабре 2020 года, уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве на срочную службу в 2020 году мужчин в возрасте 18-27 лет, а не 20-27 лет, как было пять предыдущих лет.

В связи с коронавирусом Владимир Зеленский перенес весенний призыв с апреля-июня на май-июль 2020 года.