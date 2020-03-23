Зеленский перенес весенний призыв в армию

С апреля-июня на май-июль 2020 года

Президент Украины Владимир Зеленский перенес весенний призыв с апреля-июня на май-июль 2020 года.

Соответствующий указ №103/2020 от 23 марта обнародован на сайте главы государства.

Этим документом вносятся изменения в указ президента №13 от 16 января "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году".

Согласно указанным изменениям относительно сроков проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу, весенний призыв переносится с апреля-июня на май-июль 2020 года.

Также Зеленский поручил Кабинету министров привести свои акты в соответствие с этим указом. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Как ранее сообщал Фокус:

Военкоматы и территориальные центры комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановили мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников на призывные участки и областные сборные пункты. Сделано это было 18 марта по распоряжению командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Сирского.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве на срочную службу в 2020 году мужчин в возрасте 18-27 лет, а не 20-27 лет, как было пять предыдущих лет.

В течение осеннего призыва 2019 на военную службу было отправлено 15 тысяч 200 призывников и еще 700 офицеров запаса.