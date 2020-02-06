Большинство призывников направлены служить в ВСУ – 9000 человек

В течение осеннего призыва 2019 на военную службу было отправлено 15 тысяч 200 призывников и еще 700 офицеров запаса.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Большинство призывников направлены к службе в Вооруженных Силах Украины – 9000 человек. Также 4400 призывников отправили служить в Нацгвардию, тысячу юношей – в Государственную пограничную службу, и еще 800 – в Государственную специальную службу транспорта", – сказано в сообщении.

Осенью 2019 призвали 700 офицеров запаса. В Минобороны напомнили, что они не попадут в ООС, если они сами не решат добровольно заключить контракт о прохождении военной службы.

"На военную службу призвано офицеров запаса в возрасте до 43 лет, которые закончили кафедры военной подготовки, имеют высшее образование не ниже бакалавра и не проходили военную службу. Призывники в обязательном порядке прошли трехмесячную подготовку на соответствующих курсах. После их завершения они назначены на первичные должности офицерского состава в воинские части Вооруженных Сил Украины", – пояснили в Минобороны.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве на срочную службу в 2020 году мужчин в возрасте 18-27 лет, а не 20-27 лет, как было пять предыдущих лет.

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что юноши 18 и 19 лет не будут подпадать под весенний призыв этого года.