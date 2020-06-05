ВСУ показали работу боевых роботов, применяемых на Донбассе

Украинские военные показали образцы роботизированной техники, которая используются на Донбассе. Видео применения боевых роботов опубликовало издание Радио Свобода.

На одном из участков ВСУ использовали боевой самоходный комплекс "Охотник", оснащенный пулеметом.

Комплекс способен выполнять различные боевые задачи. В частности, он может быть задействован для эвакуации раненых с поля боя, транспортировки боевых принадлежностей и тому подобное.

Кроме того, комплекс бесшумный, не оставляет теплового следа и использует искусственный интеллект для распознавания препятствий.

Как ранее сообщал Фокус:

Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод" передало Минобороны партию отремонтированных и модернизированных танков: четыре Т-64 и два Т-72.