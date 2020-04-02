Из них пять единиц – БМП-1 и две единицы – БМП-2

Государственное предприятие Житомирский бронетанковый завод (ЖБТЗ) восстановило боеспособность и передало ВСУ семь модернизированных боевых машин пехоты (БМП), из них пять единиц – БМП-1 и две единицы – БМП-2. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Специалисты-ремонтники заменили неисправные приборы, проверили работу вооружения и возобновили работу всех систем и агрегатов техники.

Военная техника была отремонтирована в рамках выполнения государственного оборонного заказа, который был заключен осенью 2018 сроком на два года.

Отмечается, что ремонтные работы были осуществлены в непростых условиях в связи с карантином.

"Уже вторую неделю мы работаем в особом режиме в связи с карантином и режимом чрезвычайной ситуации в стране. Как и на других предприятиях Укроборонпрома, на ЖБТЗ действует строгий режим соблюдения санитарно-гигиенических мероприятий, работники завода обеспечены средствами личной защиты, ведем постоянное информирование о том, как снизить риски заболевания коронавирус. Ради сохранения здоровья работников, сейчас привлекаются только те специалисты, которые являются критически важными на своих участках", – сказал директор ЖБТЗ Алексей Жуковец.

Как ранее сообщал Фокус:

Госпредприятие Львовский бронетанковый завод отремонтировало и передало ВСУ шесть танков Т-64.

В Минобороны заявили, что к ним с завода приехали бракованные БТР. Прием БТР-4Е Министерством обороны временно приостановлен.

Позже в Укроборонпроме заявили, что корпуса БТР, в которых нашли трещины, прошли испытание бронебойными пулями. Корпуса обстреляли бронебойно-зажигательными пулями Б-32 калибра из пулемета.