Зеленский о закупках медсредств: У МОЗ есть четкий план, что там купил Степанов – не знаю

Министр здравоохранения Максим Степанов не мог закупить маски по завышенной цене. Об этом во время общения с журналистами в Залесье заявил президент Владимир Зеленский, передает УП.

"Сначала все покупали мы, в Офисе (Офисе президента, – ред.). Потом в Офисе закончились деньги, бизнес-деньги и мы сказали: мы все контракты и все полномочия передаем вам (Минздраву, – ред.). Сейчас уже есть точный план, что они будут покупать", – сказал Зеленский.

В то же время, президент отметил, что не знает, что Степанов закупил: "Что он там купил, честно говоря, я не знаю". А на вопрос о закупке медицинских костюмов по завышенной цене, президент ответил: "Давайте увидим тогда качество производителя и прочее. Степанов не мог этого сделать".

Также Зеленский пояснил, что МОЗ настолько сложный и неповоротливый, что он не может ничего нормально и быстро закупать, и так якобы было много лет.

"Никто из нас, и Степанов в том числе, еще не может добежать к структурным изменениям в Минздраве... Мы так договорились, что этот Кабмин выдержит в том составе, в котором он есть, пока мы не увидим презентацию каждого министерства", – добавил Зеленский.

А все презентации уже якобы готовы, уточняет президент. "Мы ждем одну или две недели. За две недели они должны презентовать всю модель, о которой мы говорили, все шаги, которые они собираются делать и когда", – отметил он.

Как ранее сообщал Фокус:

17 апреля МОЗ запретил госпредприятию "Медицинские закупки Украины" закупать что-либо для борьбы с COVID-19, потому что ГП якобы не советуется с министерством по этому поводу.

Позже замглавы Минздрава Светлана Шаталова объяснила, почему ведомство решило провести тендер по закупке защитных костюмов самостоятельно: "Закупки" якобы хотели купить костюмы, в которых "швы прошиты иглой, а они должны быть проклеены".

27 апреля глава МОЗ Максим Степанов заявил, что Минздрав начинает проводить тщательную проверку закупок средств индивидуальной защиты, в т.ч. и для медиков.

29 апреля стало известно, что Шаталова направила в правоохранительные органы заявление против "Медзакупок" за нарушения при закупке защитных костюмов для врачей.