В "Медзакупках" не хотят возвращения "крепких хозяйственников" и просятся под крыло Кабмина
2020-04-29 08:56:12
Всего в МЗУ предлагают провести три реформы. Среди них – ежегодный аудит предприятия и создание набсовета
Для того, чтобы "Медзакупки" не стали "ручным" предприятием Минздрава, нужно провести три реформы. Об этом в своей колонке для УП пишет директор "Медзакупок" Арсен Жумадилов.
По словам Жумадилова, тот факт, что Минздрав заблокировал закупки для госпредприятия "Медзакупки" и осуществил их собственноручно, свидетельствует о "прямом и открытом нарушении реформы медзакупок, которую провели на уровне Кабмина".
"Закрыть глаза на то, что МОЗ под надуманным предлогом перехватил тендер у ГП и провел его самостоятельно, означает создать опасный прецедент. И если сейчас речь идет о 35,7 млн грн, то дальше речь будет идти о мильярдах бюджетных средств", – пишет он.
Поэтому, для того, чтобы ГП "Медзакупки" не управлялись Минздравом в ручном режиме, Жумадилов предлагает три реформы:
- перевести "Медзакупки" под управление Кабмина – это должно уберечь закупщика медтоваров от единоличного влияния Минздрава;
- создать набсовет, который будет контролировать деятельность госпредприятия;
- каждый год проводить независимый аудит ГП, в т.ч. при участии всемирно признанных аудиторов.
"Если сейчас не отреагировать, не расставить красные флажки, очень скоро мы увидим возвращение "крепких хозяйственников" и их традиционных, испробованных годами схем", – добавил директор "Медзакупок".
Как ранее сообщал Фокус:
- 17 апреля МОЗ запретил госпредприятию "Медицинские закупки Украины" закупать что-либо для борьбы с COVID-19, потому что ГП якобы не советуется с министерством по этому поводу.
- Позже замглавы Минздрава Светлана Шаталова объяснила, почему ведомство решило провести тендер по закупке защитных костюмов самостоятельно: "Закупки" якобы хотели купить костюмы, в которых "швы прошиты иглой, а они должны быть проклеены".
- 27 апреля глава МОЗ Максим Степанов заявил, что Минздрав начинает проводить тщательную проверку закупок средств индивидуальной защиты, в т.ч. и для медиков.