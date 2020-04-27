"Последствия таких закупок вы слышите каждое утро, когда я сообщаю, сколько медиков заболели", – говорит на брифинге глава МОЗ Степанов

Минздрав начинает проводить тщательную проверку закупок средств индивидуальной защиты, в т.ч. и для медиков. Об этом на брифинге сообщил глава МОЗ Максим Степанов.

По его словам, МОЗ еще на прошлой неделе разослал соответствующие запросы в госадминистрации по всей Украине.

"Мы начинаем проверку того, что закупалось. Разослали запросы в госадминистрации, чтобы нам предоставили в разрезе каждого региона, что закупалось, куда это поставлялось и каким стандартам это все соответствовало", – заявил министр.

При этом, на вопрос, почему из бюджета КГГА выделили 76 млн грн, а закупили только около 5 тыс. костюмов, Степанов ответил, мол это "зона ответственности органов местного самоуправления".

"Но конечно МОЗ контролирует этот процесс, что конкретно закупается, каким образом закупается. Потому что для нас очень важно, чтобы те средства, которые закупаются, соответствовали определенным стандартам", – сказал министр.

"Потому что мы видим не единичные случаи, когда закупаются не средства индивидуальной защиты, не защитные костюмы, а, например, костюм маляра. Последствия вы слышите каждое утро, когда я сообщаю, сколько медиков заболели", – говорит Степанов.

По его словам по состоянию на 27 апреля в Украине COVID-19 заболели 1749 медиков.

Ранее МОЗ запретил госпредприятию "Медицинские закупки Украины" закупать что-либо для борьбы с COVID-19, потому что ГП якобы не советуется с министерством по этому поводу.

При этом Минздрав обещает провести в госпредприятии проверки и в случае необходимости обратиться в правоохранительные органы, если "Медзакупки" не подадут в МОЗ документы на согласование.

В "Медзакупках" ответили: Минздрав якобы издал распоряжение закупить 90 тыс. костюмов по 396 грн/шт, а ГП нашло украинского поставщика, который был готов продать столько же костюмов по 245 грн/шт, что сэкономило бы Украине 13,7 млн грн.

Но Минздрав, по словам руководства "Закупок", решает вместо этого закупить 71 тыс. костюмов из Китая по 488,6 грн/шт, говоря при этом, что необходимо соблюсти условия сертификции ДСТУ EN 14126.

В Медзакупках же отвечают, мол изначально МОЗ не ставил такое условие при закупке костюмов и якобы оно появилось только после предложения закупить средства индивидуальной защиты по гораздо меньшей цене.

Стоит отметить, что в благотворительном фонде "Пациенты Украины" заявили, что уже закупают костюмы со стандартом EN 14126:2003 по 215 грн. Также в "Пациентах" добавили, что для проверки этого стандарта используется тест на бактериях.

"Это значит, что никто в мире не знает, проникают ли через них коронавирусы. Разве что кроме нашего МОЗа, наверное", – добавили в фонде.

Как ранее сообщал Фокус:

Активное участие в закупке тестов и масок против коронавируса сыграл харьковский бизнесмен Александр Ярославский. О закупках он договаривался через своего "друга" Джека Ма.