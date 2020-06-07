Статистика коронавируса в Украине на 7 июня: впервые за 4 суток выявили менее 500 новых случаев

За минувшие сутки зафиксировано 485 новых заражения коронавирусом (сутками ранее — 550). 242 пациента выздоровели (сутками ранее — 440), 11 пациентов — скончались (сутками ранее — 15).

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки подтвердили в Львовской (68) и Черновицкой (54) областях, а также в Киеве (43). Не выявили зараженных коранавирусом 6 июня только в Херсонской области.

Статистика коронавируса по регионам:

Черновицкая обалсть — 3639 заболевших (54 за сутки);

Киев — 3418 (43);

Львовская — 2121 (68);

Ровенская — 2046 (32);

Киевская — 1784 (36);

Ивано—Франковская — 1562 (29);

Закарпатская — 1322 (21);

Тернопольская — 1275 (20);

Харьковская — 1251 (29);

Винницкая — 1136 (20);

Волынская — 1052 (15);

Одесская — 996 (10);

Днепропетровская — 971 (6);

Житомирская — 881 (11);

Кировоградская — 553 (7);

Хмельницкая — 518 (9);

Запорожская — 495 (7);

Черкасская — 460 (12);

Николаевская — 309 (2);

Полтавская — 274 (1);

Черниговская — 279 (22);

Донецкая — 231 (28);

Сумская — 193 (1);

Херсонская — 179 (0);

Луганская — 54 (2).

Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.

Как ранее сообщал Фокус:

Последние трое суток в Украине фиксировалось более 500 случаев заражения: за сутки 3 июня — 588 (абсолютный антирекорд), 4 июня — 553, 5 июня — 550.