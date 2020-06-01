Коронавирус в Украине

Статистика коронавируса в Украине на 7 июня: впервые за 4 суток выявили менее 500 новых случаев

Статистика коронавируса в Украине на 7 июня: впервые за 4 суток выявили...

Фото: espreso.tv

В Украине по состоянию на утро 7 июня выявили 26 999 заболевших COVID-19, 11 812 человек выздоровели, 788 пациентов скончались. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты СНБО.

За минувшие сутки зафиксировано 485 новых заражения коронавирусом (сутками ранее — 550). 242 пациента выздоровели (сутками ранее — 440), 11 пациентов — скончались (сутками ранее — 15).

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки подтвердили в Львовской (68) и Черновицкой (54) областях, а также в Киеве (43). Не выявили зараженных коранавирусом 6 июня только в Херсонской области.

Статистика коронавируса по регионам:

  • Черновицкая обалсть — 3639 заболевших (54 за сутки);
  • Киев — 3418 (43);
  • Львовская — 2121 (68);
  • Ровенская — 2046 (32);
  • Киевская — 1784 (36);
  • Ивано—Франковская — 1562 (29);
  • Закарпатская — 1322 (21);
  • Тернопольская — 1275 (20);
  • Харьковская — 1251 (29);
  • Винницкая — 1136 (20);
  • Волынская — 1052 (15);
  • Одесская — 996 (10);
  • Днепропетровская — 971 (6);
  • Житомирская — 881 (11);
  • Кировоградская — 553 (7);
  • Хмельницкая — 518 (9);
  • Запорожская — 495 (7);
  • Черкасская — 460 (12);
  • Николаевская — 309 (2);
  • Полтавская — 274 (1);
  • Черниговская — 279 (22);
  • Донецкая — 231 (28);
  • Сумская — 193 (1);
  • Херсонская — 179 (0);
  • Луганская — 54 (2).

Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Последние трое суток в Украине фиксировалось более 500 случаев заражения: за сутки 3 июня — 588 (абсолютный антирекорд), 4 июня — 553, 5 июня — 550.