Статистика коронавируса в Украине на 7 июня: впервые за 4 суток выявили менее 500 новых случаев
В Украине по состоянию на утро 7 июня выявили 26 999 заболевших COVID-19, 11 812 человек выздоровели, 788 пациентов скончались. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты СНБО.
За минувшие сутки зафиксировано 485 новых заражения коронавирусом (сутками ранее — 550). 242 пациента выздоровели (сутками ранее — 440), 11 пациентов — скончались (сутками ранее — 15).
Больше всего новых случаев коронавируса за сутки подтвердили в Львовской (68) и Черновицкой (54) областях, а также в Киеве (43). Не выявили зараженных коранавирусом 6 июня только в Херсонской области.
Статистика коронавируса по регионам:
- Черновицкая обалсть — 3639 заболевших (54 за сутки);
- Киев — 3418 (43);
- Львовская — 2121 (68);
- Ровенская — 2046 (32);
- Киевская — 1784 (36);
- Ивано—Франковская — 1562 (29);
- Закарпатская — 1322 (21);
- Тернопольская — 1275 (20);
- Харьковская — 1251 (29);
- Винницкая — 1136 (20);
- Волынская — 1052 (15);
- Одесская — 996 (10);
- Днепропетровская — 971 (6);
- Житомирская — 881 (11);
- Кировоградская — 553 (7);
- Хмельницкая — 518 (9);
- Запорожская — 495 (7);
- Черкасская — 460 (12);
- Николаевская — 309 (2);
- Полтавская — 274 (1);
- Черниговская — 279 (22);
- Донецкая — 231 (28);
- Сумская — 193 (1);
- Херсонская — 179 (0);
- Луганская — 54 (2).
Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.
Как ранее сообщал Фокус:
- Последние трое суток в Украине фиксировалось более 500 случаев заражения: за сутки 3 июня — 588 (абсолютный антирекорд), 4 июня — 553, 5 июня — 550.
- Директор КМИС Владимир Паниотто считает, что смягчение карантина могло привести к началу второй волны коронавируса в Украине.