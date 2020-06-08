Минздрав передумал. В Украине к смягчению карантина не готовы 7 областей, а не 5
В Министерстве здравоохранения считают, что по состоянию на 8 июня, Киев и 7 областей в стране не готовы к следующему этапу смягчения карантина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В министерстве считают, что ограничения, связанный с пандемией коронавируса, нельзя смягчать в Волынской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Черниговской и Черновицкой областях, а также в Киеве.
Минздрав считает, что во всех перечисленных регионах слишком большое количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней.
При этом, по более ранним данным Минздрава, еще 6 июня Житомирская, Закарпатская и Черниговская области были готовы к снятию части ограничений.
Тогда говорилось, что в Киеве, Волынской, Львовской, Ровенской и Черновицкой области превышен показатель инцидентности. А в Донецкой области наблюдается недостаточный уровень тестирования на коронавирус.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине 8 июня число новых случаев продолжает снижаться. За минувшие сутки в стране было зафиксировано 463 новых случая COVID-19.
- А в США число случаев COVID-19 перевалило за 2 миллиона. В мире с начала пандемии коронавируса COVID-19 обнаружили у 7 093 971 человек, из которых 406 231 умерли, а еще 3 462 573 пациентов выздоровели.