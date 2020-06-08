В детском саду под Киевом выявили вспышку коронавируса
В детском саду Калинка в Броварах зафиксирована вспышка коронавируса.
Об этом заявил мэр города Игорь Сапожко на своей странице в Facebook.
"Хочу проинформировать, что утром в субботу были отобраны образцы для проведения ПЦР-анализа во всех работников заведения и детей, контактировавших с воспитательницей, что заболела коронавирусом. По результатам исследования тесты на COVID-19 у 9 детей и 3 взрослых оказались положительными. Двое детей госпитализированы в детскую областную больницу в городе Боярка, другие заболевшие лечатся амбулаторно", – заявил Сапожко.
Детский сад закрыт на обсервацию. Все работники и родители воспитанников, которые с 1 июня посещали садик, находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине 8 июня число новых случаев продолжает снижаться. За минувшие сутки в стране было зафиксировано 463 новых случая COVID-19.
- А в США число случаев COVID-19 перевалило за 2 миллиона. В мире с начала пандемии коронавируса COVID-19 обнаружили у 7 093 971 человек, из которых 406 231 умерли, а еще 3 462 573 пациентов выздоровели.