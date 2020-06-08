В детском саду под Киевом выявили вспышку коронавируса

В детском саду Калинка в Броварах зафиксирована вспышка коронавируса.

Об этом заявил мэр города Игорь Сапожко на своей странице в Facebook.

"Хочу проинформировать, что утром в субботу были отобраны образцы для проведения ПЦР-анализа во всех работников заведения и детей, контактировавших с воспитательницей, что заболела коронавирусом. По результатам исследования тесты на COVID-19 у 9 детей и 3 взрослых оказались положительными. Двое детей госпитализированы в детскую областную больницу в городе Боярка, другие заболевшие лечатся амбулаторно", – заявил Сапожко.

Детский сад закрыт на обсервацию. Все работники и родители воспитанников, которые с 1 июня посещали садик, находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей.

Как ранее сообщал Фокус: